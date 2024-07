Hirntod-Diagnostik Organentnahme bei Lebenden „hundertprozentig“ ausgeschlossen

Lamers Dann mussten wir einen Zustand herstellen, der auf der Intensivstation gar nicht so häufig ist: Der Patient musste für die Hirntod-Diagnostik unbeeinflusst von Medikamenten sein. Wir wollen ja nicht, dass unsere Untersuchungen durch Medikamente wie etwa starke Schmerz- oder Beruhigungsmittel, die das Bewusstsein dämpfen, ungenau werden. Das würde vieles verfälschen. Wir haben also alle solchen Mittel pausiert, die auf das Nervensystem einwirken. Dann haben wir so lange gewartet, bis nach medizinischem Ermessen eine Wirkung dieser Medikamente ausgeschlossen war. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass der Patient einen stabilen Kreislauf hatte – dass sich also Blutdruck und Herzschlag im Normalbereich befanden. Das ist in einer solchen Situation gar nicht so banal. Auch die Körpertemperatur musste sich im normalen Bereich befinden.