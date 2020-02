Coronavirus : Wie sich Deutschland für das Coronavirus wappnet

Düsseldorf Seit Italien zum größten Infektionsherd in Europa geworden ist, steigt die Nervosität. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt es, auch Städte in Deutschland abzuriegeln.

Das Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern aus. In Italien sind mittlerweile sieben Menschen an dem Virus gestorben. Erste Infektionen gibt es nun auch in Kuwait, Bahrain, Afghanistan, dem Irak und Oman. In China sind mittlerweile 77.150 Menschen erkrankt und 2592 Menschen gestorben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach mit Blick auf Italien von einer geänderten Lage.

Ist eine Pandemie zu erwarten? Von Pandemie sprechen die Gesundheitsbehörden, wenn sich eine Krankheit schnell verbreitet, Länder und Kontinente erfasst. Eine Pandemie kann zur Überlastung des Gesundheitssystems führen und die öffentlichen Ordnung gefährden. Die globale Entwicklung beim Coronavirus lege nahe, dass eine Pandemie ausbrechen könne, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dies würde vor allem Länder mit schwachen Gesundheitssystemen treffen. Durch einen nationalen Pandemie-Plan ist Deutschland zwar gewappnet, trotzdem könnte eine Corona-Pandemie auch hierzulande das Gesundheitssystem massiv belasten.

InFO Lange Inkubationszeit, unspezifische Anzeichen Ausbruch Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung bis zu 14 Tage dauern kann, bis Krankheitszeichen auftreten. Krankheitszeichen Wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen kann eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen. Einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Die Sterblichkeitsrate infolge von Komplikationen liegt bei zwei Prozent. Deutschland Insgesamt sind 16 laborbestätigte Fälle von Covid-19 bekannt (Stand 24. Februar). Die meisten Patienten sind bereits aus der Klinik entlassen. Reisen Gesundheitsempfehlungen bei Auslandsreisen werden vom Auswärtigen Amt gegeben unter: www.auswaertiges-amt.de/de/

Wen trifft das Virus besonders? Eine Auswertung der chinesischen Gesundheitsbehörde, in der die Daten von über 44.000 Covid-19-Infizierten untersucht wurden, hat gezeigt, dass Alter und Geschlecht das Infektions- und Sterberisiko erhöhen. Besonders oft erkranken Menschen zwischen 50 bis 60: In dieser Altersklasse gibt es die meisten bestätigten Fälle, die Sterblichkeitsrate liegt bei 1,3 Prozent. Das Risiko, an der Krankheit zu sterben, ist ab 80 Jahren besonders hoch: Mit einer Sterblichkeitsrate von 14,8 Prozent stirbt jeder siebte an der Erkrankung. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Zwar wurden bei Männern und Frauen etwa gleich viele Fälle gemeldet, jedoch unterscheidet sich die Sterblichkeitsrate. Während Männer der Krankheit in 2,8 Prozent der Fälle erliegen, sind es bei Frauen nur 1,7 Prozent. Auffällig ist, dass es unter den Erkrankten nur wenig Kinder gibt. Warum das so ist, können Forscher nicht sagen. Es wird vermutet, dass Kinder dem Virus im Alltag nicht so stark ausgesetzt sind wie Erwachsene oder dass das Virus bei ihnen mildere Symptome verursacht, die nicht erfasst werden.

Wie gut ist NRW auf eine Pandemie vorbereitet? „Wir werden die Situation sehr aufmerksam beobachten und uns mit allen Beteiligten eng austauschen. Wenn ein Fall oder mehrere Fälle im Land auftreten sollte, sind wir gut darauf vorbereitet“, sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die Krankenhäuser im Land halten 1900 mittlere Isolierbetten (Kategorie B) vor, wie sie für Corvid-19-Patienten benötigt werden. Für die Kategorie B+ gibt es weitere 300 Betten und für die Kategorie C (etwa für Ebola-Fälle) drei Betten in der Sonderisolierstation der Uniklinik Düsseldorf. „Es besteht kein Grund zur Panik, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation den Pandemie-Fall ausrufen würde“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Die Apotheken sind gut auf einen Ausbruch des Coronavirus vorbereitet. In der Regel haben sie einen Wochenbedarf an Medikamenten vorrätig, Antibiotika sind für mehr als einen Monat vorrätig.“ Der Pandemie-Plan sieht aber weder eine zentrale Medikamenten-Reserve noch einen zentralen Vorrat an Schutzanzügen vor. „Die Gesundheitseinrichtungen versorgen sich selbstständig dezentral“, so das Ministerium.

Soll man sich Schutzmasken kaufen? Dass einfache, handelsübliche Mund-Nase-Masken ausreichend vor dem Virus schützen, zweifeln Experten an. Daher rät die Weltgesundheitsorganisation das Tragen einer Maske nur denen, die sich möglicherweise angesteckt haben. Damit senken sie das Übertragungsrisiko für andere. Vielfach ist der Mundschutz ohnehin vergriffen. „Die teuren und wirksameren Masken, die rund zehn Euro pro Stück kosten, werden von den Herstellern kontingentiert“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Operierende Kliniken und Ärzte werden bevorzugt mit Einmalhandschuhen und Mundschutzmasken beliefert.“

Wie kann man sich vor der Infektion schützen? Insgesamt werde der Mundschutz überschätzt, sagte Apotheker Preis. Für Privatbürger seien andere Schutzmaßnahmen viel wichtiger: „Oft die Hände waschen, kein Hand schütteln, gute Durchlüftung der Räume, in die Armbeugen niesen, Desinfektion von Oberflächen.“ Wie bei der Grippe ist das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette wichtig. Das bedeutet: Beim Husten und Niesen mindestens einen Meter Abstand nehmen, Einwegtaschentücher benutzen und Hände gründlich waschen – also 20 bis 30 Sekunden, mit Seife und die Fingernägel nicht vergessen.

Kann man sich gegen Coronaviren impfen? Nein, die Forscher arbeiten an einem Impfstoff. Man kann die Infektion selbst auch nicht behandeln. „Bei Corona-Infektionen kann man nur die Symptome lindern“, sagt Apotheker Preis. In Japan werde gerne das Mittel Tamiflu als Virustatika verordnet, in Deutschland sei das Mittel bei der Schweinegrippe 2009 auch sehr nachgefragt gewesen.

Wie wird die Erkrankung festgestellt? Bisher werden nur Personen auf Corona getestet, die Kontakt nach China hatten. Das halten Experten für zu wenig. „Wir haben eine Ausbreitung, die nicht mehr mit den unmittelbaren Reisen aus China zu tun hat“, sagt der Berliner Virologe Alexander Kekulé. Schwerkranke Patienten mit Verdacht auf Grippe sollten daher auch auf das Coronavirus getestet werden.

Was weiß man über den Infektionsweg? Man nimmt an, dass der Vorläufer des neuartigen Coronavirus von Wildtieren stammt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die ersten Patienten im Dezember auf einem Markt in Wuhan angesteckt haben. Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. „Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung primär über Sekrete der Atemwege erfolgt“, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Viren seien aber auch in Stuhlproben gefunden worden. „Ob das Virus auch über den Stuhl verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.“

Kann man noch nach Italien reisen? In Italien stehen die Lombardei und Venetien unter Quarantäne. Da Sicherheitskräfte die Ein- und Ausreise kontrollieren, ist Norditalien „geschlossen“, wie eine italienische Zeitung schrieb. Für Urlauber, die sich außerhalb der Region aufhalten, gilt das Infektionsrisiko als gering. Die Bundesregierung und die EU erwägen derzeit keine Grenzschließungen, auch das Auswärtige Amt hat keine Reisewarnung für Italien ausgesprochen.

