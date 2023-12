Dynamisches Infektionsgeschehen Wie komme ich ohne Corona durchs Weihnachtsfest?

In diesen Tagen merkt es jedermann in seiner Umgebung: Fieber, Husten, Schnupfen, Heiserkeit – und Symptome einer umfassenden Erkrankung, die gravierender ist als eine Erkältung. Denn in vielen Fällen sind es Fälle von Corona, nicht von Influenza. Ohne Zweifel, die Pandemie hat uns weiterhin im Griff; zwar haben Impfungen und überstandene frühere Infektionen den Immunschutz gestärkt. Trotzdem steigt die Zahl der Corona-Infizierten auf den Intensivstationen an. Das Abwassermonitoring ist unstrittig – Tendenz steigend.