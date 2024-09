Lungenentzündung: Wie gefährlich sind Mykoplasmen? Lieferengpass bei Arznei gegen Mykoplasmen

Nicht nur Viren von Corona bis Influenza machen den Menschen zu schaffen. Nun sorgen auch noch Mykoplasmen für Ärger. Das sind Bakterien, die schwere Lungenentzündungen auslösen können. „Im Moment steigen wohl weltweit und auch in Deutschland die Infektionen durch Mykoplasmen sehr deutlich“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Wir haben aktuell wesentlich mehr Fälle, und damit auch einen höheren Prozentsatz an schweren Erkrankungen“, so der Dresdner Biologe Roger Dumke.