Hohe Temperaturen und Gesundheit So gefährlich ist Hitze wirklich

So gilt zwar nach wie vor, dass man an besonders heißen Tagen am besten den Schatten sucht oder sich in klimatisierten Räumen aufhält. Doch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, die Temperatur der Air Condition nur auf 27 Grad zu stellen, um Energie zu sparen. Außerdem wird dadurch verhindert, dass die Städte durch die hochgefahrenen Geräte noch mehr aufgeheizt werden. „Wer es gerne kühler mag, kann zusätzlich einen Ventilator in den Raum stellen, dadurch fühlt sich der Raum noch einmal um bis zu vier Grad kühler an“, so die WHO in ihrem aktuellen Hitze-Report.