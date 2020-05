KOLUMNE Sprechstunde : Wie Covid-19 die Gefäße schädigt

Unser Autor Christoph Ploenes ist Chefarzt für Angiologie an der Schön-Klinik in Düsseldorf-Heerdt. Foto: privat

Düsseldorf Die Krankheitsbilder, die das Coronavirus auslöst, sind sehr variabel. Bei schweren Verläufen gibt es häufig Komplikationen in den Blutgefäßen. Hier ist Vorbeugung gerade bei Risikopatienten wichtig.

Christoph Ploenes Ja, Sars-CoV-2 kann Gefäßprozesse anstoßen. Dies ist von gravierender Bedeutung in der Regel bei schwerstkranken Patienten, also nicht bei jeder Corona-Infektion. Außerdem können auch andere Infektionen mit Viren und Bakterien die Gefäße befallen.

Die Gefäße sind alles andere als passive Transportrohre. Sie sind vielmehr ein Organ mit eigenen Aufgaben: So transportieren sie nicht nur das Blut, sondern können auch auf die Blutzusammensetzung reagieren, etwa durch Eng- oder Weitstellung des Gefäßdurchmessers. Mehr noch: Gefäße können ihrerseits Körperprozesse auslösen, leider auch solche mit bkatastrophalen Folgen.

Dies ist möglich, weil die innere Gefäßwand (Endothel) aus einem Verbund von biologisch sehr aktiven Zellen besteht. Diese Zellschicht steht in engem Kontakt mit Blutbestandteilen. Dies sind nicht nur die Blutkörperchen, sondern auch Eindringlinge wie Viren und Bakterien.

Wir wissen, dass sich das Coronavirus wie ein Schlüssel in das Schloss einer Tür setzt, die normalerweise nur körpereigene Substanzen in die Gefäßwand hereinlässt oder deren Botschaften für die Zelle aufnimmt. Diese Tür heißt „Angiotensin-converting- Enzym-2“ (ACE-2). Durch das ACE-2 findet das Virus Eintritt. Dadurch wird zum einen die Gefäßwand – wie auch andere Organzellen – direkt geschädigt („Endotheliitis“), zum anderen aber die Blutgerinnung im betroffenen Gefäßbereich aktiviert, so dass sich die Gefäße verschließen können. Zudem erweitern sich die noch durchgängigen Gefäße durch Fehlregulation derart, dass das Blut gleichsam „versackt“ und somit den lebensnotwendigen Sauerstoff nicht mehr weiterbefördern kann