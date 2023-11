Resistenz von Bakterien WHO-Warnung – Antibiotika-Missbrauch muss dringend eingedämmt werden

Die unnötige Einnahme von Antibiotika wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zunehmend zur Gesundheitsgefahr. Ohne „sofortiges Eingreifen“ könnten Bakterien, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken, bis zum Jahr 2050 jährlich bis zu zehn Millionen Todesfälle verursachen, erklärte die WHO Europa am Donnerstag in Kopenhagen.