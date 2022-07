Mittlerweile Fälle in 75 Ländern : WHO empfiehlt wegen Affenpocken Reduzierung von Sexualkontakten

WHO empfiehlt wegen Affenpocken Reduzierung von Sexualkontakten

Mittlerweile Fälle in 75 Ländern

Genf Bislang sind 19.000 Menschen weltweit infiziert. Sie sollen sich isolieren und Zusammenkünfte vermeiden, bei denen es engen körperlichen Kontakt gebe, sagt der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation.

Es kommt nicht so oft vor, dass sich die WHO ins Sexualverhalten der Menschheit einmischt, nun aber ist es geschehen: Ihr Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hat den von Affenpocken besonders bedrohten Männern empfohlen, weniger Sex mit wechselnden Partnern zu haben. Die Zahlen sind erdrückend: 98 Prozent der seit Mai entdeckten Affenpocken-Fälle seien bei homosexuellen, bisexuellen und anderen Männern aufgetreten, die Sex mit Männern gehabt hätten.

Wer dieser Gruppe angehöre, solle „sichere Entscheidungen für sich selbst und andere treffen, für Männer, die Sex mit Männern haben. Das schließt, für den Moment, die Reduzierung der Zahl der Sexpartner ein.“ Die Wortwahl erinnert an die Hochphase der Aids-Pandemie. Der Unterschied liegt auf der Zeitachse: Während HIV-Positive fortdauernd infektiös sind, sofern sie nicht medikamentös behandelt werden, sind Menschen, die mit den Affenpocken-Virus infiziert sind, nur in einem begrenzten Zeitfenster ansteckend. Sie sollten sich isolieren und Zusammenkünfte vermeiden, bei denen es engen körperlichen Kontakt gebe, sagte Tedros. Von neuen Sexpartnern solle man sich Kontaktdaten für den Fall geben lassen, dass man sie später einmal brauche.

Die WHO hatte den Ausbruch der Affenpocken zu einer globalen Notlage erklärt. Bis Mittwoch wurden 19.000 Fälle in mehr als 75 Ländern registriert; Todesfälle wurden bislang nur aus Afrika gemeldet. Die WHO hat betont, dass das Affenpockenvirus jeden infizieren könne, der engen Kontakt mit einer erkrankten Person, kontaminierter Kleidung oder Bettwäsche habe.