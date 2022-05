„Ausbruch kann eingedämmt werden“ : Bislang mehr als 250 Fälle von Affenpocken in 16 Ländern

Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hat auch erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen. Foto: dpa/Martin Bühler

Genf Der Weltgesundheitsorganisation sind mehr als 250 Fälle von Affenpocken aus 16 Ländern gemeldet worden. Die aktuelle Häufung der Fälle sei laut WHO-Expertin Rosamund Lewis zwar besorgniserregend, das Risiko für die Öffentlichkeit aber gering.

Diese Zahl an bestätigten Infektionen und Verdachtsfällen betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei, sagte WHO-Expertin Rosamund Lewis am Dienstag in Genf. „Dieser Ausbruch kann eingedämmt werden“, sagte sie. Die aktuelle Häufung der Fälle sei zwar besorgniserregend, doch das Risiko für die Öffentlichkeit gering.