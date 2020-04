Info 9 zu Whey-Protein: Laktoseintoleranz

Whey-Protein-Isolate enthalten nur einen sehr geringen Anteil an Laktose und sind daher in den meisten Fällen auch für Menschen mit Laktoseintoleranz verträglich. Aufgrund des höheren Laktoseanteils in Whey-Konzentraten kann es bei der Einnahme zu Unverträglichkeiten kommen.