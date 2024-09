Infektionskrankheit aus den Tropen Sechs Fälle des West-Nil-Virus in Deutschland bestätigt

Durch den Stich einer heimischen Mücke haben sich in Deutschland dieses Jahr bislang mindestens sechs Menschen mit dem West-Nil-Virus infiziert. Bis zum 19. September waren zwei Fälle in Sachsen und jeweils ein Fall in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen bekannt, wie eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) auf Anfrage mitteilte. Zudem seien fünf weitere Fälle registriert worden, die auf Reisen in andere Länder zurückgehen.