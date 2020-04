Allergiker aufgepasst! : Was tun bei einem Wespenstich?

Was tun bei einem Wespenstich?

Ein Wespenstich ist unangenehm und schmerzhaft. Für Allergiker kann es bei einem Stich durch eine Wespe sogar um Leben und Tod gehen. Das sollten Sie bei einem Wespenstich tun.

Es ist Sommer. Die ganze Familie sitzt in geselliger Runde mit Freunden bei einem gemütlichen Grillfest. Es herrscht eine locker und ausgelassene Atmosphäre, bis plötzlich ein Aufschrei diesen wunderbaren Augenblick erschüttert: Eine Wespe schwirrt im Zick-Zack-Flug ums Gesicht herum.

Irgendwie kommt diese Situation jedem von uns ein wenig bekannt vor. Wer jedoch nun in Panik verfällt und versucht, die Wespe durch Hauen, Wedeln oder Pusten zu vertreiben, macht sie aber aggressiv und angriffslustig. Daher gilt in dieser Situation - Ruhe bewahren!

Wie gefährlich ist ein Wespenstich?

Wespen gelten im Allgemeinen als friedfertig und ergreifen in den meisten Fällen die Flucht. Sollte es dennoch zum Wespenstich kommen, ist dieser für die meisten Menschen schmerzhaft, aber nicht gefährlich. Nichtsdestotrotz kann das durch den Stachel injizierte Gift allergische Reaktionen auslösen, die wiederum für einige von uns lebensbedrohliche Auswirkungen haben können. In diesem Fall ist es ratsam die Einstichstelle zu beobachten und bei starken Beschwerden umgehend den Notarzt über die Rufnummer 112 zu rufen. Gleiches gilt übrigens auch, wenn die Wespe im Mund- oder Rachenraum zugestochen haben sollte.

Hinweis: Bienen stechen nur einmal zu. Ihr Stachel gleicht einem Widerhaken, der in der menschlichen Haut stecken bleibt. Bei dem Versuch, den Bienenstachel herauszuziehen, wird ein Teil ihres Hinterleibs abgerissen. Die Biene stirbt anschließend an ihrer Verletzung. Im Gegensatz zu Bienen ziehen Wespen ihren Stachel nach dem Stich wieder aus der Wunde heraus, wodurch sie in der Lage sind, mehrfach zuzustechen.