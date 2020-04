Tipp 1 zum Wespenstich: Lebensgefahr?

In der Regel ist ein Wespenstich zwar schmerzhaft und unangenehm, aber harmlos. Gefährlich werden Wespenstiche dann, wenn Menschen mit einer Allergie auf das Wespengift reagieren. Gleiches gilt auch bei Stichen am Hals, in der Zunge oder im Rachenraum, da eine Insektenallergie zur tödlichen Gefahr werden kann.