Zu viel Flüssigkeit Wenn Wasser im Körper gefährlich wird

Eine Schwellung am Bein entsteht beispielsweise durch die mangelnde Fähigkeit der Venen, das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen zu transportieren; so können etwa die Venenklappen nicht mehr richtig funktionieren - und das führt zwangsläufig zu einer Stauung. Eine tiefe Beinvenenthrombose ruft ebenfalls oft eine venöse Abflussstörung hervor. Diese Schwellung ist deutlich zu sehen, und sie bringt auch eine Überwärmung mit sich. Das nennt man postthrombotisches Syndrom. Die Ursache für eine Schwellung etwa an den Knöcheln kann aber auch weiter oben im Körper liegen: etwa in einer Pumpschwäche des Herzens.