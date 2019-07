RP-Sprechstunde : Senioren ohne Durst

Düsseldorf Wer zu wenig trinkt, bekommt auf Dauer Probleme mit seinem Körper. Das kann bis zum Funktionsausfall der Nieren führen.

In einem solchen Fall ist eine sofortige stationäre Behandlung mit intravenösen Flüssigkeitsgaben unumgänglich. Erfolgt diese früh genug, dann erholt sich der Patient meist relativ rasch und vollständig. Ein Flüssigkeitsdefizit sollte also unter allen Umständen vermieden werden. Im Allgemeinen stellt das Durstgefühl einen guten Schutz vor Austrocknung dar. Es lässt allerdings im Alter nach. Unabhängig vom Durstgefühl sollte deshalb eine Trinkmenge von 1,5 bis zwei Litern gewährleistet sein. Dies ist am leichtesten dadurch zu erreichen, dass das bevorzugte Getränk wie Wasser oder Saft täglich abgemessen bereitgestellt wird. Zusätzliche Getränke wie Tee oder Kaffee sollten pro Tasse mit knapp 200 Millilitern dazugerechnet werden.