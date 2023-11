Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag „Auch HIV-Patienten, die optimal behandelt sind, haben eine geringere Lebenserwartung“

Vor 40 Jahren, im Jahr 1983, entdeckte die französische Virologin Francoise Barre-Sinoussi in ihrem Labor am Pariser Institut Pasteur das Human Immunodeficiency Virus, kurz HIV, als Erreger der Immunschwächekrankheit Aids. Damals bedeutete die Diagnose das Todesurteil für die Betroffenen. Diesen Schrecken hat das Virus inzwischen verloren. Dank intensiver Forschung und Entwicklung gilt Aids heute als gut behandelbar. Entsprechend sinkt die Zahl der Todesfälle in Deutschland seit Jahren kontinuierlich, im Jahr 2021 starben laut dem Statistischen Bundesamt deutschlandweit 218 Personen aufgrund von Aids. Und auch in Afrika, dem am meisten durch Aids betroffenen Kontinent, gab es in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte.