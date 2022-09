Tipps für junge Eltern : So bringen Sie weinende Babys in 13 Minuten zum Schlafen

So bringen Sie weinende Babys in 13 Minuten zum Schlafen

Ein schreiendes Baby in einer Kinderwippe (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Tokio Diese Anleitung könnte für übermüdete junge Eltern Gold wert sein: Japanische Forscher haben eine minutengenaue Anleitung zum Beruhigen weinender Babys ausgearbeitet. In 13 Minuten herrscht demnach wieder Stille.

Eltern sollten ihr weinendes Kind etwa fünf Minuten eng an den eigenen Körper geschmiegt in gleichmäßigem Tempo herumtragen, möglichst ohne abrupte Bewegungen, berichtet das Team im angesehenen Fachjournal „Current Biology“. Sobald es eingeschlafen ist, sollen sie sich demnach noch etwa acht Minuten mit ihm hinsetzen und es erst danach zum Schlafen hinlegen.

„Viele Eltern leiden unter dem nächtlichen Weinen ihrer Babys“, sagt die Erstautorin Kumi Kuroda vom Riken Center for Brain Science (CBS) in Wako. „Das ist ein großes Problem, vor allem für unerfahrene Eltern, das zu elterlichem Stress und in einigen wenigen Fällen sogar zur Misshandlung von Säuglingen führen kann.“