Zusatz in Kunststoffprodukten NRW-Landesamt stellt Anstieg von Weichmachern in Kinder-Urin fest

Das NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) verzeichnet einen gestiegenen Weichmacher-Anteil in Kinder-Urinproben. Bei einer verdachtsbezogenen Untersuchung im Herbst 2023 sei die Substanz Mono-n-hexyl-Phthalat (MnHexP) erstmals in Urinproben von Kindern aus dem Zeitraum 2020/21 gefunden worden, teilte das Lanuv am Mittwoch in Essen mit. Auch in Rückstellproben aus den Jahren 2017/18 sei die Substanz gefunden, allerdings in geringeren Konzentrationen.