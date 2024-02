Expertin zu Weichmacher im Urin „Wir können keine Entwarnung geben“

Wie kommt eine Substanz, die seit Jahren verboten ist, plötzlich hochkonzentriert in den menschlichen Urin? Die Spurensuche führt inzwischen über Landesgrenzen hinweg und wirft immer neue Fragen auf. Warum Experten in Sorge sind und was Behörden nun tun.

14.02.2024 , 09:46 Uhr

Yvonne Chovolou, Toxologin des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Nordrhein-Westfalen, konnte mit ihrem Team das Abbauprodukt des Weichmachers Di-n-hexyl-Phthalat (DnHexP) in zahlreichen Urinproben von Kleinkindern in Nordrhein-Westfalen nachweisen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen