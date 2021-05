Weg mit der Werbung : Krebsforscher fordern „tabakfreies“ Deutschland

Heidelberg Ein „tabakfreies“ Deutschland im Jahr 2040 sei „keine Utopie“, heißt es in einer Studie von Krebsforschern. Sie fordern die Regierung unter anderem dazu auf, Werbung für Tabak-Produkte komplett zu verbieten.

Weg mit der Tabak-Werbung und her mit der Einheitsverpackung ohne Markenlogos: Eine Gruppe von Krebsforscherinnen hat die Bundesregierung aufgefordert, den Tabakkonsum durch strenge Vorschriften und Maßnahmen zu reduzieren. Ein „tabakfreies“ Deutschland im Jahr 2040 sei „keine Utopie“, heißt es in einer am Donnerstag publizierten Strategie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), der Deutschen Krebshilfe und weiterer Organisationen. Sie monieren, dass Deutschland „Schlusslicht in der Tabakkontrolle“ sei - andere Staaten machten deutlich mehr Druck, um die Raucherzahlen zu drücken.