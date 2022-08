Leistung durch Flüssigkeit : Wasser für mehr Erfolg: Trink-Strategien für den Arbeitsalltag

Bonn/Berlin Nie wieder das Wasser trinken im Job vergessen - das können Sie mit der richtigen Trinkstrategie schaffen. Experten geben Tipps und erklären, wie viel Wasser Sie für die volle Konzentration brauchen.

Vier von zehn Frauen gaben an, weniger als 1,5 oder sogar weniger als 1 Liter Wasser pro Tag zu trinken. Damit liegen sie unter ihrem Mindestbedarf. Dieser liegt nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) etwa bei 1,5 bis 2,5 Liter am Tag.

Warum Wasser trinken wichtig ist

Was passiert bei Wassermangel im Körper?

Mögliche Folgen: Organe, Muskeln und das Gehirn werden nicht mehr optimal mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Aber auch Abbauprodukte können nicht mehr so gut über die Nieren ausgeschieden werden. Im schlimmsten Fall drohen Nieren- und Kreislaufversagen.

Von Trinkwasser bis Mineralwasser: So gesund ist Wasser trinken

Mehr als ein Durstlöscher : Von Trinkwasser bis Mineralwasser: So gesund ist Wasser trinken

Eine Folge: „Flüssigkeitsentzug vermindert die geistige Leistungsfähigkeit“, sagt Günter Wagner, Diplom-Ökotrophologe am Deutschen Institut für Sporternährung. Das wirke sich vor allem auf die Merkspanne und die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung aus. Etwas, das Gehirnforscher den Arbeitsspeicher nennen.

Wasser trinken: Was bei Hitze und Kälte gilt

Übrigens: Bei Hitzearbeit - etwa an Hochöfen, in Schmieden und Gießereien sowie auf Baustellen - ist der Arbeitgeber verpflichtet, Getränke bereitzustellen, erklärt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

In der Arbeitsstättenverordnung heißt es zwar: Der Arbeitgeber muss bei Raumtemperaturen von 30 Grad Celsius seinen Mitarbeitern geeignete Getränke bereitstellen. Dazu zählt auch Leitungswasser. Allerdings sind diese Regelungen nur Empfehlungen.

Übrigens: Auch im Winter verliert der Körper Flüssigkeit über die Haut und Atmung. Trockene Büroluft kann zudem Schleimhäute und Augen austrocknen. Der Flüssigkeitsverlust ist dann vergleichbar mit dem im Sommer. Die DGE empfiehlt also auch im Winter mehr zu trinken.

Wie decke ich meinen Flüssigkeitsbedarf am besten?

Manches Leitungswasser hat einen ebenso hohen Mineralstoffgehalt wie natürliches Mineralwasser - oder sogar einen höheren. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest aus dem Juli 2021. Am Ende ist es also vor allem eine Frage des Geschmacks, welches Wasser Sie trinken.

Übrigens: Schlecht werden kann Wasser nicht, sagt Seitz. Es ist im originalen verschlossenen Behälter deutlich länger haltbar als das aufgedruckte Verbrauchsdatum. Vorausgesetzt, Sie lagern es an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort.

Wie entwickeln Sie Trink-Strategien für den Joballtag?

Sie wollen am Arbeitsplatz auf eine Tagesmenge von rund drei Litern kommen? Dann ist es ratsam, dass Sie:

Wenn Sie Freude an digitalen Unterstützern haben, können Sie Trink-Apps nutzen, die in einem vorher eingestellten Takt an das Trinken erinnern. Alternativ gibt es Tools, die die schon getrunkene und noch fehlende Wassermenge anzeigen.