Schlafen, arbeiten, sonnen : Die besten Tipps bei Hitze

Düsseldorf Nach dem Regen wird es heiß in NRW. Nächste Woche soll es bis zu 36 Grad warm werden. Wie man bei der Hitze am besten zurechtkommt? Hier finden Sie die besten Tricks.

Warum ist es so wichtig, sich einzucremen? Allergien und sogar Hautkrebs stehen leider auf der Liste der Krankheiten, die von Sonne verursacht werden können. Alles wichtige dazu erfahren Sie hier. Rote Haut, die spannt und brennt, ein Sonnenbrand also, ist allerdings die häufigste Folge eines ausgiebigen Sonnenbades. Was dagegen hilft, haben wir hier zusammengestellt:

Den Arbeitsweg bestreiten die meisten mit dem Auto. Und auch Familien, die trotz der anstehenden Sommerferien erstmal nicht in die Ferne gelangen, planen oft Wochenendausflüge. Doch das Auto ist eine echter Hitzemagnet. Bei einer Außentemperatur von 30 Grad heizt der Autoinnenraum binnen 30 Minuten auf 46 Grad auf. Entsprechend vorsichtig sollten Fahrer sein, wenn sie mit Tieren, Kindern oder der gesamten Familie unterwegs sind. Dos and Don'ts rund ums Autofahren bei Hitze finden Sie hier.

Zur Feierabendzeit fragen sich viele, wo sie am besten die Sonne genießen können. Acht Feierabendtipps für Sommertage in Düsseldorf gibt es hier:

Egal, ob man in der Freizeit am Rheinufer, im Biergarten oder auf dem Balkon versackt, Mücken sind bei diesem Wetter besonders aktiv. Aber es gibt Tricks, gegen die juckenden Punkte auf der Haut.

Müde und vielleicht sogar etwas angesäuselt von Bier oder Wein geht es dann ins Bett - in ein Schlafzimmer, dass sich bei der Hitze in ein Tropenhaus verwandelt hat. Damit das gar nicht erst passiert, gibt es verschiedene Tipps um die Hitze aus der Wohnung zu halten. Wer dennoch nicht in den Schlaf findet, weil er unter der Wärme leidet, sollte darüber nachdenken, den Schlafanzug in der Tiefkühltruhe aufzubewahren, das kühlt schnell ab. Diesen und andere Tipps rund ums Einschlafen im Sommer haben wir hier für Sie gesammelt.