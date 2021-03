Sprechstunde : Seltsamer Hüftschnupfen

In der orthopädischen Praxis ist die harmlose Hüftgelenkserkrankung sehr häufig. Sie trifft insbesondere Kinder zwischen drei und zehn Jahren.

Unsere Leserin Sonja H. aus Düsseldorf fragt: "Mein fünfjähriger Sohn Niklas hat erneut einen Hüftschnupfen. Mir wurde gesagt, dass dieser Erkrankung ein Infekt vorauseilt. Wir können uns jedoch an nichts erinnern. Unser Kinderarzt erklärt, der Krankheitsverlauf sei insgesamt harmlos. Das Kind soll sich nur ausreichend schonen. In sechs bis zehn Tagen sei alles vorbei. Was wissen Sie hierzu als Orthopäde?"

Die meisten Patienten haben in den zwei Wochen vor Beginn der Erkrankung einen grippalen Infekt durchgemacht, der oft schon wieder abgeklungen ist. Dieser kann die oberen Atemwege betreffen. Auch Mandel- oder Mittelohrentzündungen sowie ein Magen-Darm-Infekt können ursächlich sein. Allerdings kann auch bei gezielter Suche bei jedem zweiten Kind kein Infekt nachgewiesen werden. Typischerweise leiden Kinder zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr daran (Jungen viermal öfter als Mädchen); es können auch Jugendliche und ganz selten Erwachsene diese Symptome aufzeigen. Die Bevorzugung einer Gelenkseite gibt es nicht. Der sogenannte Hüftschnupfen kommt vor allem in den Übergangsmonaten, also im Frühjahr und Herbst, vor. Familiäre Risiken sind nicht bekannt, auch keine Häufung von Fällen in einer Familie. Es besteht ebenfalls keine Verbindung zu anderen Hüfterkrankungen. Das klinische Bild äußert sich in einem humpelnden Gang und plötzlich auftretenden, von der Leiste ins Knie ausstrahlenden Schmerzen. Das betroffene Bein wird meist in Streckung, Abspreizung und Außendrehung gehalten. Die Diagnose mit Hüftgelenkerguss wird per Ultraschalluntersuchung gesichert. Ein Röntgenbild ist nur bei Verdachtsdiagnose auf eine andere Erkrankung notwendig. Geht der Hüftschnupfen mit Fieber einher, sollte eine Blutabnahme zur Bestimmung der Infekt-Parameter ergänzt werden. Bei der Therapie gilt: Schonung ist die beste Medizin.