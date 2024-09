Kinderkrankheiten Was Sie über Scharlach und Windpocken wissen sollten

Schon gewusst? Laut Mediziner Rodeck führt fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem an Windpocken erkrankten Menschen zu einer Ansteckung. Vorausgesetzt, dieser war noch nicht mit Windpocken infiziert. Denn wer einmal an Windpocken erkrankt war oder vollständig geimpft wurde, ist in der Regel ein Leben lang vor einer erneuten Ansteckung geschützt.