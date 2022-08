Capsule Wardrobe : Was man beim Laufen anziehen sollte - und was nicht

Was man beim Laufen anziehen sollte - und was nicht

Potsdam/Mettmann Cooles Outfit oder Discounter-Design bei Laufkleidung? Ganz egal, sagen Laufexperten. Auf die inneren Werte kommt es an. Stellen Sie sich mit unseren Tipps eine Capsule Wardrobe für das Joggen zusammen.

Jogger brauchen nicht viel, aber die richtige Ausstattung. In diesem Überblick finden Sie Tipps für die Auswahl von Laufschuhen - und erfahren, wie Sie dank passender Kleidung auch im Winter ihre Runden drehen können.

Wie finden Läufer die passende Ausstattung?

Am Anfang steht die Selbstanalyse: „Am wichtigsten ist es, ehrlich mit sich selbst zu sein“, sagt der Potsdamer Laufblogger Daniel Klarkowski. Folgende Fragen sollte sich jeder Jogger stellen:

In einem Punkt sind sich beide Experten einig jedoch: Immens wichtig sind die Schuhe.

Woran erkennen Sie den perfekten Laufschuh?

Die Schuhe sollten Sie beim Fachhändler für Laufsport kaufen. Dort werden Sie gerade als Einsteiger am besten beraten, sagt Fitschen, der auf www.laufenisteinfach.de Tipps zur Ausrüstung für Einsteiger und alle Laufinteressierten sammelt.

Wenn Sie sich im Schuh wohlfühlen, sind Sie auf einem guten Weg. Der perfekte Schuh sieht für jeden anders aus: „Ein großer, schwerer Laufeinsteiger, der viel im Wald laufen will, wird einen anderen Schuh bekommen als die kleine, leichte Läuferin, die für einen Straßen-Halbmarathon trainieren möchte“, sagt Daniel Klarkowski.

Ein falscher Schuh kann zu Knie- oder Fußschmerzen führen. Das kann den Spaß am Laufen und die Motivation ganz schnell ruinieren.

Tipp: „Es muss nicht immer das neueste Modell sein “, sagt Klarkowski. Bestseller der großen Marken kommen jedes Jahr in einer neuen Version auf den Markt. Kunden erhalten dann Modelle aus dem Vorjahr plötzlich für den halben Preis. Technisch sind diese noch lange nicht veraltet.

Was gehört beim Laufen noch zur Basis-Ausrüstung?

Das Prinzip der Capsule Wardrobe lautet: Möglichst wenige Kleidungsstücke kaufen, die aber gut kombinierbar sind und so in möglichst vielen Situationen zusammenpassen.

Auf den Laufsport übertragen, sollten Sie sich hier am Zwiebelprinzip orientieren.

Je nach Jahreszeit und Witterung können Sie verschiedene Kleidungsstücke kombinieren und bei Kälte Schicht für Schicht übereinander ziehen - wie bei einer Zwiebel. Also erst das T-Shirt, dann das Longsleeve und dann eventuell die Jacke.

Darauf achten: Beim Sport machen wird Ihnen schnell warm. Es sollten also nicht zu viele Schichten sein.

Worauf sollten Sie beim Kauf eines Laufshirts achten?

Ein atmungsaktives Shirt transportiert die Feuchtigkeit nach außen. „Am besten sind die Laufklamotten, die man gar nicht spürt. Dann macht das Laufen am meisten Spaß“, sagt Fitschen.

Was gibt es beim Kauf eines Sport-BHs zu beachten?

Läuferinnen sollten sich beim Thema Sport-BH gut beraten lassen und lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen, rät Daniel Klarkowski. „Sonst ist die Freude am Laufen schnell vorbei.“

Tipp: Hakt der Verschluss beim Kauf in der ersten oder mittleren Position ein, können Sie den BH später enger stellen, wenn er schon etwas ausgeleiert sein sollte.

Welche Hosen sind zum Laufen geeignet?

Viele tragen eine Shorts über der Tight. Die Hersteller bieten bereits Shorts mit eingenähten Innenhosen an.

Nur Shorts gehen natürlich auch. Aber Achtung: Die scheuern manchmal, wenn sie nicht gut sitzen, an den Oberschenkel-Innenseiten. Dafür gibt es Abhilfe: Am besten gefährdete Stellen mit Vaseline oder speziellen Anti-Chafing-Sticks einreiben.

Hinweis: „Trotz der besten Ausrüstung kann es immer mal wieder zu Reibestellen unter den Achseln, an den Oberschenkeln und anderen Körperstellen kommen“, sagt Daniel Klarkowski.

Worauf sollten Sie beim Kauf einer Laufjacke achten?

Sind spezielle Laufsocken nötig?

Was gibt es beim Joggen bei Kälte zu bedenken?

Die Kunst besteht darin, sich nicht zu warm anzuziehen. „Man sollte leicht frösteln, wenn man in seinen Laufsachen vor der Tür steht, denn dann wird es optimal, sobald der Körper durch den Sport warm wird“, sagt Daniel Klarkowski.

Nach dem Training so schnell wie möglich in trockene Sachen wechseln, um Erkältungen zu vermeiden.

Was müssen Jogger bei Hitze beachten?

Die Belastung sollten Sie bei Hitze anpassen - also nicht zu weit und nicht so schnell laufen. „Wenn es heiß wird, sollte man in den frühen Morgenstunden laufen gehen“, rät Jan Fitschen.