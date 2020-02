Bertelsmann-Studie zur Privaten Krankenversicherung : Was die Einheitskrankenkasse bringen würde

Wenn die private Krankenversicherung abgeschafft wird, würde nach einer Bertelsmann-Studie jeder Kassenpatient 145 Euro im Jahr sparen. Private Krankenkasse und Beamtenbund widersprechen.

Für Stefan Etgeton, Gesundheitsexperte der Stiftung, hätte eine Einheitskasse viele Vorteile: So würden die Lasten der gesetzlichen Versicherung auf mehr Schultern als bisher verteilt. „Der durchschnittliche GKV-Versicherte zahlt mehr als nötig, damit sich Gutverdiener, Beamte und Selbstständige dem Solidarausgleich entziehen können“, kritisiert Etgeton. Das sei ein Problem, weil Privatversicherte im Schnitt 56 Prozent mehr verdienen als Kassenpatienten. Zudem seien Privatversicherte tendenziell gesünder. Kämen sie in die GKV, könnte diese mit einem Überschuss von jährlich 8,7 bis 10,6 Milliarden Euro rechnen. Denn wer bereits krank ist, hat Schwierigkeiten, überhaupt in die Privatversicherung aufgenommen zu werden. Diese führt eine Risikoprüfung durch und setzt auch den Beitrag in Abhängigkeit vom persönlichen Krankheitsrisiko fest. In der gesetzlichen Krankenversicherung hängt der Beitrag dagegen nur von der Höhe des Einkommens ab.