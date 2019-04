Sprechstunde : Spülungen für den Mund

Düsseldorf Viele Menschen schwören auf spezielle Lösungen, um ihren Mund zu spülen. Zahnärzte halten sie meist für überflüssig. Es gibt aber Ausnahmen.

Für diese Aufgabe haben die Hersteller unterschiedliche Rezept-Ideen, etwa Chlorhexidin-Beimischungen unterhalb der apothekenpflichtigen Dosierung von 0,1 Prozent, den chemischen Wirkstoff Cetylpyridiniumchlorid (CPC) und bestimmte ätherische Öle. Diese Öle gibt es in Amerika seit 140 Jahren und in Deutschland seit 25 Jahren, sie scheinen nach heutigem Erkenntnisstand die beste Wirkung zu haben. Eine andere Idee ist das Beimengen des Desinfektionsmittels Triclosan. Dies ist erfolgversprechend und wird in einigen Ländern auch schon in Mundspüllösungen zugefügt. In Deutschland kann man es nicht erwerben, weil es in Verdacht steht, bei langfristiger Anwendung Leberschäden zu verursachen. Deshalb rate ich von solchen Reisemitbringseln ab.