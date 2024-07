Neue Studie warnt Warum Mundspülungen das Krebsrisiko erhöhen können

Die Konsumenten wollen den Zähnen und dem Zahnfleisch nur Gutes tun, sie wollen jeglichen Mundgeruch vermeiden, vor allem wollen sie üblen Bakterien, die etwa Parodontose, Parodontitis und Gingivitis (Zahnfleischentzündung) auslösen, an den Hals. Aber Mundspüllösungen, vor allem alkoholhaltige, die mit einer antibakteriellen Wirkung werben, sind womöglich selbst gefährlich. Nun kam über eine seriöse Studie aus Antwerpen gar die These auf, dass diese Mittel Krebs auslösen können. Sie erschien im angesehenen „Journal of Medical Mikrobiology“.