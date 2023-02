Infektionskrankheit Warum für die Affenpocken weiter der Gesundheitsnotstand gilt

Es wäre zu früh, die Sorgfalt schleifen zu lassen, finden die Experten. Es gebe immer noch Fälle von Affenpocken (Mpox) in mehr als 30 Ländern, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, und deshalb könne die Wachsamkeit nicht nachlassen. Das hören die Menschen weltweit nicht so gern, weil sie ja auch in Sachen Corona seit nunmehr einigen Jahren zu gesteigerter Sensibilität gezwungen sind. Jedenfalls hebt die WHO trotz deutlicher Rückgänge der Affenpocken-Nachweise den internationalen Gesundheitsnotstand nicht auf. Das teilte sie in Genf mit und folgte damit der Empfehlung eines unabhängigen Expertenrates.