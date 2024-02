Tückische Ausfälle Warum das Glaukom fürs Auge so gefährlich ist

Nun verdankt das Glaukom, an das am 12. März weltweit mahnend erinnert wird, seinen Namen einer Farbirritation. Der griechische Arzt Galenos hatte es in der Linse verortet und dort eine „grünlich gefärbte Austrocknung“ gesehen. In dem historischen Medizinerkompendium „Corpus Hippocraticum“ und sogar schon bei Aristoteles war von einer bläulichen Färbung die Rede. Schon früh war in der Medizin allerdings klar, dass das Problem meist gar nicht in der Linse zu suchen ist, sondern anderswo: im Augeninnendruck.