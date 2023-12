Auch Menschen unter 65 Jahren betroffen Blutdruckprobleme können Demenz auslösen

Für die Studie der University of Exeter und der Universität Maastricht analysierten die Forscher die Krankenakten von 350.000 Briten unter 65 Jahren. Ihr Augenmerk war auf die Frage gerichtet, was die Veranlagung einer Person für früh einsetzende Demenz beeinflussen könnte, einschließlich genetischer Faktoren, Lebensstil und Umweltfaktoren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Jama Neurology“ publiziert.