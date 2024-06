Überraschende Studie Warum Abendsport am besten gegen Bluthochdruck hilft

Mehr als 20 Millionen Menschen hierzulande leiden unter Bluthochdruck. Die meisten bemerken ihn nicht, doch die Betroffenen haben ein hohes Risiko für Infarkte und Schlaganfälle. Keine Bagatelle also. In den letzten Jahren spielt sich immer mehr der Sport als Option im Kampf gegen den Bluthochdruck in den Vordergrund. Eine Studie zeigt nun jedoch, dass man dabei die Tageszeit beachten sollte.