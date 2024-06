Theorie vom Pandemiebeginn War Corona jetzt doch ein Laborunfall?

Alina Chan ist in der Welt der Coronaforschung keine Unbekannte. Immer wieder verfocht die kanadische Molekularbiologin die These, dass die Sars-Cov-2-Epidemie die Folge eines Laborunfalls in Wuhan gewesen sei. Mit dem Wissenschaftsautor Matt Ridley hat sie darüber ein Buch unter dem schillernden Titel „Viral“ geschrieben, danach weitere Indizien gesammelt, jetzt legt sie nach – in einem Essay in der „New York Times“ (NYT).