Volkskrankheit Mundtrockenheit : Wenn das Wasser nicht mehr im Mund zusammenläuft

Düsseldorf Ein Viertel der Deutschen leidet an Mundtrockenheit. Die Folgen für die Gesundheit sind erheblich. Oft hilft es, die Nasenatmung anzuregen.

Doch gibt es auch Krankheiten selbst, die als Ursache einer Mundtrockenheit infrage kommen. Gar nicht so selten ist beispielsweise das sogenannte Sjögren-Syndrom, eine chronische Autoimmunkrankheit, bei der vor allem das Drüsengewebe zerstört wird. Es zählt zu den sogenannten Kollagenosen, also Erkrankungen der Kollagenfasern im Körper, bei denen sich entzündliche Prozesse des Bindegewebes häufen. Typische Merkmale sind Augen- und Mundtrockenheit, weswegen Mediziner sie auch als „Sicca-Symptomatik“ bezeichnen (nach dem lateinischen Wort für „trocken“).

Der Zahnarzt muss eine Mundtrockenheit nicht als erster Heilkundiger bemerken oder behandeln, aber er sieht die langfristigen Folgen in aller Deutlichkeit. Vor allem die Erreger einer Karies (gern auch an den Hälsen und den Wurzeln) in jeglicher Gestalt finden bei Mundtrockenheit ein perfektes Milieu vor. Prothesen sitzen schlechter, Zahnfleischentzündungen und Pilzinfektionen machen sich breit, ebenso Mundgeruch. Es herrscht ein Gefühl von Klebrigkeit, der Speichel wird schaumig, Risse (auch in der Zunge) lösen Schmerzen aus, die Lippen pellen sich und wirken spröde.