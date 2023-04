Experten über die Vogelgrippe „Das Virus überspringt die Artenschranken“

Unser virologisches Zeitalter ist in eine neue Phase eingetreten. In der Wissenschaft gibt es einen Fachbegriff dafür: Habituation. Ein Schrecken büßt seine Bedrohlichkeit ein, weil man ihm lange ausgesetzt war und zunehmend begreift, dass seine Stacheln an Wirkung verlieren. Das Coronavirus ist über die Zeit immer stumpfer geworden, zumal immer mehr Menschen geimpft sind. Habituation ist eine Art geistige Abhärtung, provoziert durch Immunisierung, Gewöhnung und Gefahrenminderung. Mittlerweile ist Corona allenfalls eine Randerscheinung, auch wenn alle paar Tage unbekannte Varianten am Horizont aufleuchten. Das Kuriose ist, dass derzeit trotzdem fast pestilenzartig viele Leute im Bett liegen. Es gibt ja auch noch andere Viren, andere Keime. Grippe. Scharlach. RS-Viren. Manche sagen: Das war noch nie so schlimm. Einige glauben: Das liegt nur daran, dass wir unser Immunsystem über die Zeit der Pandemie nicht trainiert haben. Panik herrscht jedenfalls nicht.