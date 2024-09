Virologe Drosten Corona jetzt mit normaler Grippe vergleichbar

In Wirklichkeit habe das aber nur an ein paar wenigen Stimmen gelegen, die mit ihren Gegenthesen breiten Raum in der Öffentlichkeit eingenommen hätten, so der Virologe. Das habe die Politik in ihrer Handlungsfähigkeit stark verunsichert. Der Teil-Lockdown habe viel Kraft, Nerven und Geld gekostet, die Inzidenz aber nur schlecht ausbremsen können: „Wir hatten allein in diesem Winter 60.000 Tote - und das wenige Wochen vor Beginn der Impfkampagne.“