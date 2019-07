Neurologisches Symptom : Das große Zittern

Düsseldorf Zittern ist eine normale Körperreaktion des Menschen. Manche Formen aber müssen behandelt werden, vor allem wenn sie regelmäßig auftreten.

Es gibt zahlreiche Formen von Tremor, dem Zittern, die im Zweifelsfall nur ein erfahrener Neurologe zu unterscheiden weiß. „Jeder Tremor hat seine Ausnahmefälle, die man kennen muss. Es gibt nämlich zahllose Varianten, die der Ungeübte nicht immer erkennt“, weiß Alfons Schnitzler, Neurologie-Professor an der Uniklinik Düsseldorf und Experte auf dem Gebiet der Bewegungsstörungen. Die Sache hat durchaus Potenzial: „Einen sogenannten physiologischen Tremor, also ein rhythmisch haarfein oszillierendes Zittern, haben wahrscheinlich alle Menschen“, sagt Michael Barbe, Neurologie-Professor an der Uniklinik Köln. „Krankheitswert hat er aber nicht, denn man sieht und bemerkt ihn nicht.“

Als erster sieht den zitternden Patienten der Hausarzt, er kennt ja viele Fälle aus der Praxis. Zu unterscheiden sind, grob gesagt, die neurologischen von den nicht-neurologischen Fällen. Und der Hausarzt weiß, von wann an der Neurologe oder der Psychiater gefragt ist. Hier die am meisten verbreiteten Möglichkeiten:

Parkinson Mancher, der an sich ein Zittern verspürt, sorgt sich naturgemäß, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet. „Diese Sorgen muss man sich aber erst einmal nicht machen“, beruhigt Schnitzler: „Bei Parkinson ist das führende Symptom nämlich nicht das Zittern, sondern die Bewegungsarmut, die Akinese.“ Zudem trete das Zittern meistens einseitig und in Ruhe auf. „Wenn der Arm etwas greift, verschwindet der Parkinson-Tremor in der Regel.“