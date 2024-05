Mehr Krankschreibungen als je zuvor Leistet die junge Generation weniger?

Indes gibt es zahlreiche Gründe dafür, dass junge Beschäftigte tatsächlich relativ häufig erkranken. So sind sie laut Dragano beispielsweise öfter in körperlich belastenden Jobs tätig, etwa in der Pflege oder am Bau. Oft hätten sie zudem kleine Kinder, die Infektionen aus der Kita mitbrächten. Auch dafür, dass jüngere Arbeitnehmer besonders oft an Depressionen und psychischen Belastungen leiden, hat der Medizin-Soziologe eine Erklärung: „Das sind Erkrankungen, die häufiger in Übergangsphasen auftreten. Klassischerweise ist der Übergang von der Schule in die Ausbildung oder vom Studium in den Beruf eine Phase, in der Menschen gefährdeter sind.“ Stefan Süß, Arbeitsökonom und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HHU Düsseldorf, sieht das ähnlich: „Wenn die ersten Karriereschritte und die Familiengründung zusammenfallen, kann das für besondere Belastungen sorgen“, sagt er.