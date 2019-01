Weniger drin, gleicher Preis: Verbraucherschützer suchen wieder die „Mogelpackung des Jahres“

Hamburg Verbraucherschützer haben fünf Produkte mit versteckten Preiserhöhungen für den Negativpreis der "Mogelpackung des Jahres" nominiert. Im Internet können Verbraucher darüber abstimmen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg startete am Donnerstag die Online-Abstimmung , das Ergebnis soll am 21. Januar veröffentlicht werden. Nominiert wurden die Chipsletten von Lorenz, die Smarties von Nestlé, der Mini Babybel von Bel, eine Truthahnsalami des Discounters Lidl sowie ein Fruchtaufstrich der Firma Grafschafter.

So seien die neuen Chipsletten bis zu 70 Prozent teurer, weil die Füllmenge bei gleichem Preis von 170 auf 100 Gramm schrumpfte. Außerdem sei die Menge an Verpackungsmaterial im Vergleich zum Inhalt um rund 25 Prozent gestiegen. Bei den Smarties fehlten in der Riesenrolle 20 Gramm Schokolinsen, der Preis blieb aber gleich. Die Firma Bel packt nunmehr eine Käsekugel weniger in ihr Babybel-Netz.