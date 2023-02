HIV-Therapie Die Zeit der Todesurteile durch Aids ist vorbei

Bei einer HIV-Therapie werden immer mehrere Wirkstoffe gleichzeitig verwendet, die an verschiedenen Punkten ansetzen. So wird gesichert, dass die Viren sich nicht weiter vermehren. Eine solche Behandlung nennt man Kombinationstherapie. Sie ist auch deshalb sinnvoll, weil sich Resistenzen bilden. Was läuft da ab? Wenn HIV sich vermehrt, werden unzählige neue Viren gebildet. Manche unterscheiden sich von ihrem Vorgänger. So entstehen neue Varianten von HIV, die sich vermehren können, obwohl sich der Wirkstoff bestimmter HIV-Medikamente im Körper befindet. Man spricht davon, dass sie resistent (widerstandsfähig) gegen diese Medikamente sind. Die Therapie wirkt in diesem Fall nicht mehr. Darum werden immer mehrere Medikamente gleichzeitig eingesetzt: Wo ein Medikament versagt, greift ein anderes. Man sagt: Wenn die Patienten mit allen Medikamenten zu mindestens 95 Prozent therapietreu sind, kann die Zahl der Virus-Kopien so tief gedrückt werden, dass die Menschen ein normales Leben führen können.