Interview Christel Rademacher „Um vegane Ernährung wird ein Hype gemacht“

Eine britische Organisation hat den ersten Monat des Jahres in „Veganuary“ umgetauft, eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen für vegan und Januar. Mit Anleitungen und Lieblingsrezepten von Prominenten wie Joaquin Phoenix sollen Menschen aufgerufen werden, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Dadurch werden Umwelt und Klima geschützt, heißt es, und das Tierleid verringert. Aber was bringen vier vegane Wochen? Haben sie bereits eine Wirkung auf den Körper? Wir fragen Christel Rademacher, Professorin und Prodekanin für Angewandte Ernährungswissenschaften an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach.