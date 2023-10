In kritischen Wachstumsphasen Ärzte warnen vor veganer Ernährung bei Säuglingen und Kleinkindern

Kinder- und Jugendärzte raten davon ab, Säuglinge und Kleinkinder vegan zu ernähren. Die Studienlage zu veganer Ernährung in kritischen Wachstumsphasen sei noch immer nicht ausreichend, sagte der Sprecher der nordrheinischen Kinder- und Jugendärzte im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Axel Gerschlauer, am Freitag in Bonn anlässlich des Weltvegantags am 1. November. Gerade für kleine Kinder sei der „mäßige Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten wie Milch und Käse“ wichtig.