Medizinischer Durchbruch US-Chirurgen gelingt weltweit erste Transplantation eines Auges

Chirurgen in den USA haben weltweit erstmals ein komplettes menschliches Auge transplantiert. Die 21-stündige Operation im Mai sei gut verlaufen, teilte das NYU Langone Health, eine mit der New York University verbundene medizinische Einrichtung, am Donnerstag (Ortszeit) mit. Zwar ist es unklar, ob der 46-jährige Aaron James auf seinem von einem Spender stammenden linken Auge jemals wird sehen können. Es ist jedoch durchblutet und sieht bemerkenswert gesund aus. „Es fühlt sich gut an“, sagte James zur Nachrichtenagentur AP. Bewegen könne er Auge und Lid jedoch noch nicht.