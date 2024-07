Besondere Musiktherapie in Essen Mit „99 Luftballons“ durch dick und dünn

Maximilian (15) leidet seit seiner Geburt an einer Gallenwegserkrankung. Operationen und Klinikaufenthalte begleiten sein Leben. Dass er den Mut nie verloren hat, liegt auch an einer speziellen Musiktherapie der Unikliniken Essen. Wie diese funktioniert und was Nena damit zu tun hat.

23.07.2024 , 14:56 Uhr

Susann Kobus begleitet Maximilian seit seiner Geburt mit Musiktherapie. Foto: Sabine Klee

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen