Unterschätzte Gefahr für Kinder Verschluckte Magnete können Darmwände durchlöchern

Die Gefahr durch Magnete werde oft unterschätzt, obwohl sie in vielen Spielzeugen vorkämen, etwa in Puppengelenken oder Baukästen. Weil sie auch als Deko-Elemente und Organisationshelfer zum Beispiel an Kühlschränken sehr beliebt seien, nähmen die Notfälle in der Würzburger Uniklinik zu. Auch verschluckte Knopfzellen seien gefährlich, denn sie könnten die Schleimhaut in der Speiseröhre verätzen.