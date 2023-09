Tropenkrankheit Dengue-Fieber verbreitet sich in Europa

Wissenschaftler und Mediziner warnen vor einer wachsenden Verbreitung von Dengue-Fieber in Europa. Das von tropischen Mückenarten wie der Asiatischen Tigermücke und der Gelbfiebermücke, übertragene Dengue-Virus tritt mittlerweile nicht mehr nur in tropischen Gebieten auf. Jetzt kam es zu einzelnen Dengue-Fällen am Gardasee, berichtet das in Köln ansässige Wissenschaftsportal Science Media Center am Mittwoch. Das Besondere dort: Laut europäischer Seuchenbehörde haben sich die Betroffenen in Italien mit dem Tropenvirus infiziert. Keiner von ihnen war auf Reisen.