Deutlich mehr Fälle des toxischen Schocksyndroms Kräftezehrendes Duell im Körper

Um mit einem Vorurteil gegen unsere Mitbewohner aufzuräumen: Die allermeisten Bakterien sind als solche harmlos. Sie kommen fast überall in der Natur vor. Bis zu 40 Prozent aller gesunden Menschen sind in ihrem Nasen-Rachenraum mit dem so oft angefeindeten Keim Staphylococcus aureus besiedelt. Das Bakterium macht dort nichts, weil es eine natürliche Barriere des Systems gibt.