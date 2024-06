Deutlich mehr Fälle des toxischen Schocksyndroms Kräftezehrendes Duell im Körper

Japan erlebt derzeit eine Entwicklung, die es zuvor auch hierzulande gab. „Die Japaner machen das durch, was wir im letzten Winter erlebt haben: einen beachtlichen Gipfel an Streptococcus-pyogenes-Infektionen in allen Altersgruppen. Gegen einen Ausbruch mit einem besonderen Epidemiestamm spricht, dass die Infektionen zeitgleich in ganz Japan auftauchen“, sagt Andreas Podbielski, der das Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Universitätsmedizin Rostock leitet, gegenüber der „Apotheken-Umschau“. „Das jetzige Geschehen hat bei den Kindern als typischerweise infizierten Personen angefangen, dann folgten die Erwachsenen mit Kontakt zu Kindern und anschließend alle anderen Erwachsenen. Und wenn es viele Streptococcus-pyogenes-Infektionen gibt, steigt natürlich auch die Zahl der dramatisch verlaufenden.“