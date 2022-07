Symptome, Ursachen und Diagnose : Thrombosen – was sie auslöst, wie sie zu erkennen und zu verhindern sind

Düsseldorf Als Thrombosen bezeichnet man Blutgerinnsel in einem Blutgefäß, überwiegend in den Venen. Besonders Thrombosen in den sogenannten tiefen Beinvenen sind bekannt und gefürchtet. Wie man die Anzeichen für eine Thrombose erkennt und wie man der gefährlichen Gefäßerkrankung vorbeugen kann, lesen Sie hier.

Thrombosen sind eine lange bekannte Gefäßkrankheit. Der Begriff geht auf den griechischen Gelehrten Galenos von Pergamon aus dem zweiten Jahrhundert zurück und die Definition der Ursachen auf den Arzt Rudolf Virchow aus dem Jahr 1840. Thrombosen können gefährliche Komplikationen haben – bis hin zur potenziell schnell tödlich verlaufenden Lungenembolie.

Wie aber lässt sich eine Thrombose erkennen, was verursacht sie und wie lässt sich die gefährliche Erkrankung der Blutgefäße vermeiden? Mit diesem Artikel wollen wir Antworten geben auf viele Fragen rund um das Thema.

Ursachen: Wie entsteht eine Thrombose?

Eine Thrombose ist zunächst einmal der Verschluss eines Blutgefäßes durch ein Blutgerinnsel, einen Thrombus. Im Wort Blutgerinnsel steckt bereits die Entstehung – es handelt sich um geronnenes Blut, so wie man es von einer Wunde her kennt. Dass das Blut gerinnt, ist eigentlich ein komplexer Schutzmechanismus, an dem viele verschiedene Proteine (Eiweiße) und andere biologische Komponenten beteiligt sind.

Normalerweise verklumpen insbesondere die Blutplättchen, die Thrombozyten, wenn Gefäße etwa durch eine Verletzung geschädigt werden. Eine normale schnelle Gerinnung stoppt den unkontrollierten Austritt von Blut und verhindert damit einen lebensbedrohlichen Blutverlust. Im Kreislaufsystem eines erwachsenen Menschen zirkulieren im Durchschnitt sechs Liter Blut. Bei Menschen mit verschiedenen Gerinnungsstörungen können auch bereits kleine Wunden zu lebensgefährlichem Blutverlust führen, da ihre Gerinnung erst spät oder sogar gar nicht einsetzt.

Im Falle einer Thrombose allerdings liegt ein Fehler des Systems vor, der zu lebensgefährlichen Verschlüssen von Blutgefäßen und damit der Minderversorgung von Organen mit Sauerstoff und Nährstoffen führen kann. Normalerweise gibt es im unverletzten Gefäß sogenannte gerinnungshemmende Faktoren, die ein spontanes Verklumpen des Blutes verhindern – im Fall einer Thrombose ist dieses hemmende System oft gestört.

Thrombosen können prinzipiell in allen möglichen Gefäßen entstehen. Man unterscheidet dementsprechend Venenthrombosen (in den Venen, den Blutgefäßen, die aus den Organen und Extremitäten zum Herzen führen), Arterienthrombosen (in den Arterien, den Blutgefäßen, die vom Herzen zu den Organen und Extremitäten führen). Außerdem gibt es Kapillarthrombosen in den feinen Verästelungen der Gefäße sowie Herzthrombosen, wenn das Herz und seine Gefäße betroffen sind. Letzter sind eine Ursache für Herzinfarkte, wenn die Herzkranzgefäße verschlossen werden und damit der Herzmuskel nicht mehr versorgt wird.

Die häufigsten Thrombosen sind Venenthrombosen. Oft unterscheidet man diese noch nach dem Ort ihrer Entstehung, also etwa Armthrombosen, Beinthrombosen oder – besonders im Zusammenhang mit unerwünschten Wirkungen der COVID-19-Impfung – Sinusvenenthrombosen (das sind blutableitende Gefäße des Gehirns). Im Falle eines Gefäßverschlusses im Gehirn spricht man in der Regel von einem Schlaganfall.

Für die Ursachen einer solchen krankhaften plötzlichen Gerinnung in einem Blutgefäß bezieht man sich auf die immer noch gültigen Erkenntnisse des deutschen Arztes Rudolf Virchow aus dem 19. Jahrhundert. Der berühmt gewordene Mediziner gilt unter anderem als Begründer der modernen Pathologie (sowie der öffentlichen Gesundheitsvorsorge).

„Die Ursachen einer Thrombose erklären sich durch die sogenannte Virchowsche Trias“, erklärt die promovierte Medizinerin Jutta Schimmelpfennig, die die Arbeitsgemeinschaft Thrombose der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (Venenheilkunde) leitet.

Darunter verstehe man erstens eine Verlangsamung des Blutstroms in den venösen Gefäßen, zweitens eine Gefäßwandveränderung in den Venen mit Strömungsbehinderung und drittens eine Veränderung der Zusammensetzung der gerinnungshemmenden Faktoren im fließenden Blut. Kommen diese drei Faktoren zusammen, entsteht unter Umständen ein Thrombus, der zu einem Verschluss des Gefäßes, einer sogenannten Embolie, führen kann.

Welche Faktoren begünstigen die Thrombose-Bildung?

Es gibt einige Risikofaktoren, die die Entstehung einer Thrombose begünstigen. Diese wirken dabei im Sinne der Virchowschen Trias. „Zu einer Verlangsamung des Blutstroms tragen so etwa eine Ruhigstellung der Extremitäten mit Unbeweglichkeit in den Gelenken, krankheitsbedingte Bettlägerigkeit, langes Sitzen (auch etwa auf Langstreckenflügen) oder Fettleibigkeit bei“, erklärt Schimmelpfennig.

Auch erweiterte Venen, sogenannte Varizen beziehungsweise „Krampfadern“ können den Blutfluss verlangsamen und sind ein Risikofaktor. Außerdem ist diese Blutflussverlangsamung eventuell der Grund, warum auch besonders große Menschen statistisch häufiger von Thrombosen betroffen sind.

Bei den Gefäßwandveränderungen zählt die Medizinerin etwa frühere Thrombosen, eine Kompression der Venen etwa durch Tumore oder aber Verletzungen der Gefäßwände etwa durch Injektionen, Katheder oder Infusionen auf. Verletzungen durch Unfälle oder Operationen, bei denen die Gefäße eröffnet, perforiert oder auch nur gequetscht werden, sind weitere mögliche Faktoren.

Die Gefäßinnenwände werden aber auch durch verschiedene entzündliche Prozesse geschädigt, beispielsweise infolge von Diabetes (Zucker wirkt in zu hoher Konzentration im Blut schädigend auf die Zellen der Gefäßwände). Auch die hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Blut von Rauchern wirkt sich schädigend auf diese sogenannte Endothel-Zellen aus. Manche Schäden entstehen auch einfach altersbedingt durch degenerative Veränderungen.

„Auswirkungen auf die Zusammensetzung der gerinnungshemmenden Faktoren im Blut haben etwa chronisch entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, Morbus Crohn oder Colitis. Außerdem etwa Krebserkrankungen. Von Bedeutung ist auch der Einfluss von Hormonen. Das betrifft dann besonders etwa Frauen in der Menopause oder während der Schwangerschaft“, erklärt die Phlebologin.

In dem Zusammenhang gelten auch hormonelle Empfängnisverhütungsmittel (unter anderem „die Pille“) als Risikofaktoren.

Allgemein sind aber auch Menschen mit angeborenen Gerinnungsstörungen im Sinne einer zu starken Gerinnung gefährdet, beziehungsweise wenn eine Störung der Gerinnungshemmung vorliegt. Auch einige Medikamente setzen die Fähigkeit zur Gerinnungshemmung herab. Das betrifft unter anderem auch Menschen, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen.

Ein Risikofaktor ist auch starke Dehydratation, also hoher Flüssigkeitsverlust etwa bei großer Hitze, starker körperlicher Anstrengung oder allgemein zu geringer Flüssigkeitszufuhr. Das verändert die Viskosität, also die „Zähflüssigkeit“, des Blutes.

Wie erkennen Laien die Anzeichen einer Thrombose?

Die Symptome einer Thrombose können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo sie auftritt. „Oft zeigen sich etwa ziehende, dumpfe Schmerzen in der betroffenen Extremität, die auch im Liegen nicht besser werden“, erklärt die Ärztin der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP). Dazu kämen das Anschwellen der Extremität, glasige Haut und eine „livide“ Hauttönung, sagt sie. Livide bedeutet dabei so viel wie bläulich oder blass-blau in der Sprache der Medizin. „Auch das Hervortreten der oberflächlichen Venen beobachtet man bei einer Thrombose oft“, sagt Schimmelpfennig.

Auch eine Überwärmung der betroffenen Gliedmaße ist ein häufiges Anzeichen.

Beobachten sie entsprechende Symptome an sich, sollten sie einen Arzt aufsuchen oder im akuten Fall auch den Rettungsdienst verständigen.

Thrombose: Mit welchen Mitteln erfolgt heute eine sichere Diagnose?

„Goldstandard für eine sichere Diagnose einer Thrombose ist die Kompressionssonographie (KUS). Das ist eine Ultraschalluntersuchung, die in Schwarzweiß oder mit dem Farbduplex nicht invasiv durchgeführt wird“, erklärt Schimmelpfennig. Ergänzend könne ein sogenannter „D-Dimer-Bluttest“ eingesetzt werden, der eine erhöhte Gerinnungsaktivität im Blut nachweist, sagt sie.

D-Dimere sind dabei Spaltprodukte des Eiweißes Fibrin, das bei der Blutgerinnung eine Rolle spielt. Sind D-Dimere vorhanden, bedeutet das, dass ein vorhandenes Blutgerinnsel von Immunsystem erkannt und zum Teil aufgelöst wurde. Allerdings ist der D-Dimer-Test nicht sehr spezifisch. Erhöhte gefundene D-Dimer-Werte allein sind daher kein definitiver Nachweis eines vorhanden Blutgerinnsels. Dagegen lässt sich der Test im Sinne einer sogenannten Differenzialdiagnose nutzen. Dabei schließt man andere mögliche Ursachen für ein vorhandenes Krankheitsbild aus. So lässt sich mit einem negativen D-Dimer-Test und einer Bewertung nach dem sogenannten Wells-Score unter Umständen eine Thrombose als Ursachen thromboseartiger Symptome ausschließen – Blutergüsse (Hämatome), vergrößerte Lymphknoten, Ödeme oder Entzündungen des Unterhaugewebes (Zellulitis) sowie Entzündungen der kleinen oberflächlichen Hautvenen (Thrombophlebitis) sind etwa andere Erkrankungen mit ähnlichen Anzeichen.

Der Wells-Score ist eine sogenannte Risikobewertung für Thrombose. Sind bestimmte Kriterien erfüllt, ergibt das einen Punktwert. Übersteigt der einen bestimmten Wert, ist eine Thrombose wahrscheinlich. Dabei fragt der Score etwa ab, ob eine Krebserkrankung vorliegt, ob es Lähmungserscheinungen gibt oder ob etwa lange Bettruhe eingehalten werden musste.

Thrombose vorbeugen: Wie verhindert man auf Langstreckenflügen Thrombosen?

Unabhängig von Faktoren wie der genetischen Veranlagung lässt sich relativ viel tun, um einer Thrombose vorzubeugen. Als einer der wichtigsten Punkte gilt dabei schlicht viel Bewegung. Der Blutstrom in den Venen wird zu einem großen Teil dadurch vorangetrieben, dass er bei der Bewegung der Muskeln in den jeweils nächsten Abschnitt der Venen gedrückt wird. „Rückschlagventile“, die sogenannten Venenklappen in den Blutgefäßen, die in Richtung Herz führen, sorgen dabei für die richtige Richtung. Man spricht auch von der sogenannten Muskelpumpe. Ein „Sog“ vom Herzen her spielt dagegen keine große Rolle beim Bluttransport in den Venen.

Als weitere vorbeugende Maßnahme empfiehlt die Expertin der DGP etwa Übergewicht mit hohem Bauchfettanteil zu vermeiden. „In Stehberufen- und Sitzberufen empfiehlt es sich in vielen Fällen zur Vorbeugung medizinische Kompressionsstrümpfe oder sogenannte Stützstrümpfe – auch Kniestrümpfe – der Kompressionsklasse 1 zu tragen“, sagt Schimmelpfennig. Ausgeprägte Krampfadern sollte man beseitigen lassen, denn sie stellen ein Risiko dar.

Da besonders langes fast bewegungsloses Sitzen ein großes Risiko darstellt, besonders für Menschen mit entsprechenden weiteren Vorbelastungen, gilt auch etwa bei Langstreckenflügen die viele Stunden dauern können, vorbeugende Maßnahmen gegen Thrombosen zu ergreifen. „Ich empfehle auf Langstreckenflügen Stützkniestrümpfe der Kompressionsklasse 1 zu tragen. Bei Risikopersonen sollte man in Absprache mit dem Arzt eventuell auch eine Thromboseprophylaxe mit niedrigdosiertem Heparin in Vorsorgedosierung auf dem Hin- und Rückflug durchführen“, sagt die Ärztin.

Heparin ist ein natürlicher Gerinnungshemmer, den es in Form von Spritzen aber auch in Tablettenform gibt. Es wird oft vorsorglich eingesetzt, um Thrombosen zu verhindern, etwa nach Operationen, bei Knochenbrüchen oder bei Risikoschwangerschaften. Es hilft aber auch bei der Therapie einer Thrombose (siehe unten).

„Die Tabletten sind allerdings für Reisen nicht zugelassen. Ihr Einsatz erfolgt off-label“, sagt Schimmelpfennig. Das heißt, in Absprache mit dem verschreibenden Arzt können dieses Medikamente anders als in der Packungsbeilage beschrieben auch als Prophylaxe auf Langstreckenflügen eingesetzt werden – aber bitte niemals ohne Rücksprache mit einem Arzt!

Dagegen kann man ganz selbstständig viel Flüssigkeit zu sich nehmen (Wasser, Tee, Saft). „Wichtig ist auch wenn man beim Fliegen lange sitzt, zumindest regelmäßig die Sprunggelenke zu bewegen. Das aktiviert die Muskelpumpe“, erklärt die Medizinerin.

Welche Medikamente wirken gegen Thrombosen?

Bei der Therapie einer erkannten Thrombose versucht der Arzt zunächst die Gerinnung zu hemmen. Das verhindert, dass sich der Thrombus noch vergrößert. Die Gerinnungseigenschaft des Blutes hat nämlich den Effekt einer Kettenreaktion. Wenn sich an einer Stelle durch die Aktivierung der entsprechenden Faktoren Blutplättchen und die Eiweißstoffe der Blutgerinnung zusammenlagern, kommen immer weitere Blutplättchen und Eiweiße hinzu. Erst bestimmte hemmende Effekte von spezialisierten Zellen und hemmenden Stoffen im Blut begrenzen die Blutgerinnung dann auf einen bestimmten Bereich – im Normalfall.

Bei einem Thrombus innerhalb des Gefäßes kann die Kettenreaktion allerdings dann schnell zu einer Gefahr werden. Weil das ursprünglich kleine Gerinnsel im Blut dann als Embolie ein Gefäß verstopft, etwa – und im ungünstigsten Fall dort Gefäße verstopft, wo es lebensbedrohliche Folgen hat. In der Lunge als Lungenembolie, im Hirn als Schlaganfall, in den Herzkrangefäßen als Herzinfarkt und in anderen Organen als entsprechenden Organinfarkt- Tödlich können alle davon sein. Wächst der Thrombus nicht mehr weiter, beginnt der Körper selbstständig, das Gerinnsel abzubauen.

Medikamente, die gerinnungshemmend wirken, sind daher die erste Wahl auch als Therapie einer entdeckten Thrombose. „Niedermolekulares Heparin (also geringdosiertes) als subkutane Spritze (unter die Haut) ist ein Medikament der Wahl“, sagt Schimmelpfennig. Weitere seien Gerinnungshemmer als Tabletten in fixer Dosis. Dazu gehören etwa verschiedene Wirkstoffe, die als sogenannte „Faktor X-Hemmer“ wirken. Faktor X ist dabei ein weiß unter den verschiedenen Gerinnungsfaktoren, die miteinander wechselwirken.

Oft verschreibt der Arzt nach einer akuten Thrombose, die mit Heparin oder anderen Gerinnungshemmern unter Beobachtung behandelt wurde für längere Zeit – bei manchen Patienten sogar lebenslang – sogenannte Blutverdünner aus der Gruppe der Cumarine. Eines der bekanntesten trägt den Handelsnamen Marcumar oder auch Falithrom. Wirkstoff ist dabei Phenprocoumon. Es gibt auch noch entsprechende Medikamente mit dem Wirkstoff Warfarin oder Acenocoumerol. Alle leiten sich vom natürlichen Gift Dicoumerol ab, das aus dem in manchen Pflanzen enthaltenen Cumarin (Aromastoff unter anderem in Zimt) bei falscher Lagerung entstehen kann. Die Cumarine wirken blutgerinnungshemmend, was man sich in der Medizin – und bei der Bekämpfung von Ratten und Mäusen – zu Nutze macht. Die Dosierung von Marcumar und Co. muss aber individuell angepasst werden.

Die blutverdünnenden (gerinnungshemmende) Wirkung des Wirkstoffs Acetylsalicylsäure (bekannt unter anderem als „Aspirin“) spielt bei der Behandlung von Thrombosen dagegen keine Rolle, sagt Schimmelpfennig.

Thrombose-Therapien mit Heparin-Spritzen oder eher mit anderen Gerinnungshemmern?

„Welche Medikamente bei der Therapie und Nachsorge am besten eingesetzt werden, hängt von der Erkrankung und dem persönlichen Blutungsrisiko des Patienten ab“, sagt die Ärztin. Pauschale Aussagen, welches Mittel das beste sei, seien nicht möglich. „Manche Gerinnungshemmern erfordern den Behandlungsbeginn mit Spritzen. Tabletten sind dagegen oft sicherer, effektiv und einfach im Einsatz.“