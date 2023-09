Laumann weist Lauterbachs Kritik zurück Tausende Mitarbeiter bei Klinikprotest in Düsseldorf

Mehr als 25.000 Krankenhaus-Beschäftigte demonstrierten am Mittwoch gegen das Klinik-Sterben. Allein in Düsseldorf kamen Tausende auf der Wiese vor dem Landtag zusammen: „Wir retten Leben, wer rettet uns?“ und „Geiz in der Klinik ist tödlich“, hieß es auf Plakaten. Manche Mitarbeiter hatte T-Shirts an mit Aufschrift: „Alarmstufe rot“, sie forderten mehr Geld vom Bund, um das Kliniksterben zu verhindern.